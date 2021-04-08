«Скопинскому маньяку» хотят запретить посещать кафе и общаться со СМИ

Полиция просит суд ограничить Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», общение со СМИ и в Интернете, а также посещение баров и ресторанов. Об этом РИА Новости сообщили в Скопинском районном суде Рязанской области.

За Моховым уже установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения, выезжать за пределы Скопинского района. Он также должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

Однако Мохов нарушил административное ограничение, снявшись сразу после освобождения в видеоролике. В результате он был оштрафован на 1200 рублей.

Помимо этого, мужчина не явился 6 апреля на закрытое судебное заседание об установлении ему дополнительных ограничений.

Суд приговорил «скопинского маньяка» к 17 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование в 2000 году двух девушек - 14 и 17 лет. Позже этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.