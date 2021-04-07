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«Скопинского маньяка» оштрафовали за участие в съемках видеоролика

Виктория Ивашечкина
12:50 07.04.2021
Также в отношении Виктора Мохова был установлен административный надзор на шесть лет.
«Скопинского маньяка» оштрафовали за участие в съемках видеоролика
© Фото: Криминальная Россия, YouTube
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«Скопинского маньяка» (Виктора Мохова) оштрафовали на 1200 рублей за участие в съемке видеоролика. Об этом следует из постановления судебного участка №31 Скопинского районного суда Рязанской области.

Также в отношении Мохова был установлен административный надзор на шесть лет. Мужчине нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

Подчеркивается, что «Скопинскому маньяку» был назначен штраф за несоблюдение установленных административных ограничений.

«Принял участие в массовом мероприятии - в съемках видеоролика с очным участием. Тем самым, совершил административное правонарушение»,- отмечается в постановлении по делу, по которому маньяк признан виновным в административном правонарушении.

При этом сам Мохов вину не признал полностью. Он подтвердил съемку, но считал, что это мероприятие не является культурно-массовым, и нарушений нет.

«Участие в съемках вышеуказанного видеоролика суд расценивает как участие в массовом мероприятии. Доказательств обратного суду не представлено», - говорится в постановлении.

Виктор Мохов покинул исправительную колонию 3 марта текущего года. В 2000 году он похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет и почти четыре года удерживал их насильно в подвале в Скопине. В заточении одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей.

Суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже этот срок был сокращен - до 16 лет 10 месяцев.

Накануне «Скопинский маньяк» проигнорировал судебное заседание по иску полиции.

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