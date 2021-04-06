«Скопинский маньяк» проигнорировал судебное заседание по иску полиции

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не пришел на судебное заседание об установлении ему дополнительных ограничений. Об этом сообщило РИА Новости.

В УМВД по Рязанской области и в Скопинском районном суде не комментируют вопрос о том, какие ограничения предлагается установить. Однако местные СМИ предполагают, что дополнительные ограничения распространяются на общение Мохова с журналистами.

Днем ранее Виктор Мохов был штрафован на 1200 рублей за нарушение административного ограничения.

Суд приговорил «скопинского маньяка» к 17 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование в 2000-м году двух девушек 14 и 17 лет. Позже этот срок был сокращен - до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов вернулся на родину, в Рязанскую область. За ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему также запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения, выезжать за пределы Скопинского района. Мохов также должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.