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МИД РФ: США после объявления о выходе из ДОН просили союзников передавать данные о полетах

Анна Назайкина
10:29 08.04.2021
Американские власти в ночь на 22 ноября 2020 года официально завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
МИД РФ: США после объявления о выходе из ДОН просили союзников передавать данные о полетах
© Фото: dvidshub.net
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России доподлинно известно, что США после объявления о выходе из Договора по открытому небу скрытно уговаривали союзников передавать им данные о полетах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Казахстана.

«Нам доподлинно известно, что американцы на протяжении всех тех месяцев после того, как они объявили о выходе из договора, они убеждали своих союзников, чтобы те обещали передавать такие данные потихоньку, скрытно», - заявил он.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил  во вторник, 6 апреля, что Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации Договора.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что американские ВВС приняли решение списать самолеты, которые ранее, согласно условиям ДОН, применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

Напомним, что власти США в ночь на 22 ноября 2020 года официально завершили процедуру своего выхода из Договора по открытому небу. ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.

Позже, 15 января 2021 года, МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США был существенно нарушен баланс интересов государств-участников ДОН.

При этом во внешнеполитическом ведомстве тогда подчеркнули, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям по истечении шести месяцев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при условии возвращения США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию «конструктивно».

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