СМИ: ВВС США списывают авиапарк Договора по открытому небу

Американские ВВС приняли решение списать самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что такой шаг вызывает вопрос, планирует ли американский президент Джо Байден вновь присоединиться к Договору. Ранее Байден подверг критике решение экс-президента Дональда Трампа выйти из Договора во время президентской кампании, однако и не обозначил, намерен ли он вернуть США в ДОН, пишет газета.

Напомним, что власти США в ночь на 22 ноября 2020 года официально завершили процедуру своего выхода из Договора по открытому небу. ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.

Позже, 15 января 2021 года, МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США был существенно нарушен баланс интересов государств-участников ДОН.

При этом во внешнеполитическом ведомстве тогда подчеркнули, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при условии возвращения США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию «конструктивно».

Напомним, что ДОН был подписан в 1992 году. Данное международное соглашение позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.