Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: ВВС США списывают авиапарк Договора по открытому небу

Анна Назайкина
09:12 06.04.2021
Ранее президент США Джо Байден подверг критике решение Трампа выйти из Договора во время президентской кампании, отмечает издание.
СМИ: ВВС США списывают авиапарк Договора по открытому небу
© Фото: CHARLES J. HAYMOND, U.S. AIR FORCE, AGENCE FRANCE-PRESSE, GETTY IMAGES
Читайте нас на:

Американские ВВС приняли решение списать самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что такой шаг вызывает вопрос, планирует ли американский президент Джо Байден вновь присоединиться к Договору. Ранее Байден подверг критике решение экс-президента Дональда Трампа выйти из Договора во время президентской кампании, однако и не обозначил, намерен ли он вернуть США в ДОН, пишет газета. 

Напомним, что власти США в ночь на 22 ноября 2020 года официально завершили процедуру своего выхода из Договора по открытому небу. ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия. 

Позже, 15 января 2021 года, МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США был существенно нарушен баланс интересов государств-участников ДОН.

При этом во внешнеполитическом ведомстве тогда подчеркнули, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям - Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при условии возвращения США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию «конструктивно».

Напомним, что ДОН был подписан в 1992 году. Данное международное соглашение позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:12 В стране и мире
СМИ: ВВС США списывают авиапарк Договора по открытому небу
08:31 В стране и мире
Видео
Боевые машины времен ВОВ и новинки вооружения: кадры первой репетиции Парада Победы с участием техники в Екатеринбурге
08:20 В стране и мире
Матвиенко объяснила важность послания Путина Федеральному собранию
06:25 В стране и мире
Видео
Подрывы льда, насыпи и лодочные переправы: как регионы России справляются с весенними паводками
04:16 В стране и мире
Вильфанд обратился к россиянам в связи с изменением климата
Популярное
Популярное
Юрист назвал правила разведения костров на даче
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.