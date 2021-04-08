В Совфеде заявили о превращении Украины в расходный материал для США

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров рассказал, что для США Украина превратилась в расходный материал, который при необходимости можно скинуть «под танки».

Ранее представители США и Литвы обсудили ситуацию на Украине и «военную активность» РФ у ее границ. Участники встречи подчеркнули, что готовы помогать обучению украинских сил и наращиванию их потенциала.

Джабаров подчеркнул, что на сегодняшний день идет умышленное нагнетание напряженности со всех сторон, чтобы «сделать Россию страной-изгоем», передает РИА Новости.

По словам сенатора, если власти Украины пойдут на прямой конфликт с Россией, то «это будет ее последний бой». При этом Джабаров отметил, что РФ против подобного развития событий.

Кроме того, он скептически отнесся к заявлению западных партнеров Киева о том, что они готовы наращивать военный потенциал страны. Сенатор подчеркнул, что нынешняя ситуация не имеет перспектив.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношение США к Украине делает невозможным участие Штатов в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе.

Помимо этого, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а российские военные останутся на юге страны столько, сколько понадобится.