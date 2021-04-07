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В Кремле рассказали, как долго российская группировка войск будет находиться вблизи Украины

Андрей Аркадьев
14:11 07.04.2021
Группировка ВС РФ находится на территории РФ. Она не несет никакой угрозы и будет в регионе, пока это признано необходимым и целесообразным.
В Кремле рассказали, как долго российская группировка войск будет находиться вблизи Украины
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Россия никому не угрожает, российские военные останутся на юге страны столько, сколько понадобится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российские Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, как долго может находиться группировка Российских войск вблизи с Украиной, он сообщил, что решение принимает главнокомандующий ВС РФ и военное руководство страны.

Ранее Песков сообщил, что Российская армия передвигается по своей стране так, как считает нужным. По его словам, перемещение военных из РФ не должно никого беспокоить. Он заявил, что передвижение военнослужащих РФ не представляет ни для кого угрозы, это нужно для обеспечения безопасности границ.

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