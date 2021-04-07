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В МИД РФ оценили перспективу присоединения США к «нормандскому формату»

Виктория Ивашечкина
11:15 07.04.2021
Накануе в российском дипведомстве заявили, что Москва не станет давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине.
В МИД РФ оценили перспективу присоединения США к «нормандскому формату»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношение США к Украине делает невозможным участие Штатов в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в «нормандском формате», - подчеркнул Рябков, комментируя возможность привлечения США к переговорам.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не станет давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине. По словам представителя российского дипведомства, Штаты должны довольствоваться теми, что были даны ранее, неделю назад.

По словам Рябкова, российская сторона сейчас очень селективно подходит к диалогу со Штатами.

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