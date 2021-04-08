В ЛНР заявили, что мирный житель подорвался у линии соприкосновения

В самопровозглашенной Луганской народной республике зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве. Как заявили в Народной милиции, в этот раз инцидент произошел на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного ЛНР села Желтое.

«Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донецк в районе н.п. Желтое, где подорвался на неустановленном взрывном устройстве», - сказано на сайте НМ ЛНР.

Отмечается, что, предварительно, сработало взрывное устройство, которое было установлено дистанционным методом боевиками 80 бригады Вооруженных сил Украины.

«Пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями эвакуирован в Луганский Республиканский центр экстренной помощи, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», - добавляется в сообщении.

Командование НМ ЛНР вновь попросило местных жителей быть осторожными и не приближаться к линии соприкосновения.

Накануне в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили, что на мине подорвались двое подростков. В результате один скончался, второй получил ранения.

В субботу, 3 апреля, Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о гибели пятилетнего ребенка после того, как украинский беспилотник сбросил на окраине Донецка самодельную бомбу. СК России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.