Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

В ЛНР заявили, что мирный житель подорвался у линии соприкосновения

Иван Линдеманн
00:04 08.04.2021
Отмечается, что, предварительно, сработало взрывное устройство, которое было установлено дистанционным методом боевиками 80 бригады Вооруженных сил Украины.
В ЛНР заявили, что мирный житель подорвался у линии соприкосновения
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
Читайте нас на:

В самопровозглашенной Луганской народной республике зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве. Как заявили в Народной милиции, в этот раз инцидент произошел на берегу реки Северский Донец в районе подконтрольного ЛНР села Желтое.

«Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донецк в районе н.п. Желтое, где подорвался на неустановленном взрывном устройстве», - сказано на сайте НМ ЛНР.

Отмечается, что, предварительно, сработало взрывное устройство, которое было установлено дистанционным методом боевиками 80 бригады Вооруженных сил Украины.

«Пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями эвакуирован в Луганский Республиканский центр экстренной помощи, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», - добавляется в сообщении.

Командование НМ ЛНР вновь попросило местных жителей быть осторожными и не приближаться к линии соприкосновения.

Накануне в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили, что на мине подорвались двое подростков. В результате один скончался, второй получил ранения.

В субботу, 3 апреля, Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о гибели пятилетнего ребенка после того, как украинский беспилотник сбросил на окраине Донецка самодельную бомбу. СК России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:04 В стране и мире
В ЛНР заявили, что мирный житель подорвался у линии соприкосновения
21:11 В стране и мире
«Закончились безрезультатно»: Грызлов рассказал об итогах переговоров по Донбассу
20:06 В стране и мире
Видео
Дым и пламя: опубликовано видео крупного пожара на складе в Люберцах
18:45 Армия
Видео
Кубинский бриллиант: «Русские Витязи» и «Стрижи» показали свой коронный номер на репетиции Парада Победы в Подмосковье
20:53 ОПК
В технополисе «Эра» представили робота-манипулятора для работ в космосе
Популярное
Популярное
Назван продукт, который «убивает» человека каждый день
Видео
«Глухой звук падения»: мужчина, спасший девушку в московском метро, раскрыл подробности произошедшего
Видео
Загадочная вспышка: падение неизвестного объекта в небе над Киргизией сняли на видео
Боль в зубах оказалась симптомом смертельного заболевания
Видео
В Сочи самолет «сдуло» с посадочной полосы из-за плохой погоды: видео
Мясников рассказал о смертельной опасности популярного лекарства
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.