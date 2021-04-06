В ЛНР заявили о гибели подростка из-за взрыва мины

На западной окраине Славяносербска самопровозглашенной Луганской народной республики на мине подорвались два подростка. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что в результате срабатывания взрывного устройства, один из них погиб. Отмечается, что подросток 2004 года рождения. Другой - получил осколочные ранения.

Кроме того, в Народной милиции сообщили, что во вторник, 6 апреля, со стороны Вооруженных сил Украины произошли два обстрела территории республики.

В субботу, 3 апреля, Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила о гибели пятилетнего ребенка после того, как украинский беспилотник сбросил на окраине Донецка самодельную бомбу.