Россотрудничество закрывает здание представительства в Киеве

Россотрудничество закроет здание своего представительства в Киеве. Об этом заявил заместитель главы агентства Павел Швецов.

Такое решение принято в связи с введением украинских санкций против России. При этом мероприятия Россотрудничества на Украине будут продолжаться, отметил Швецов. В частности, по его словам, под влиянием пандемии теперь более эффективно используется онлайн-формат, на него переведена уже часть мероприятий.

«Сейчас еще более активно будем внедрять этот вид работы. Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», - сказал Швецов РИА Новости.

Москва также не собирается расторгать межправительственно соглашение с Киевом о культурных центрах от 1998 года, так как ограничения на их работу никак не влияют, добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля активизировал санкции против Россотрудничества. Причиной их введения стали подозрения в совершении контрабандных действий. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ограничения против российских граждан и компаний со стороны Киева являются примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом.