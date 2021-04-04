Володин прокомментировал санкции Украины против Россотрудничества

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение введенных Украиной санкций в отношении организации Россотрудничества пройдет с участием депутатов всех парламентских партий, каждая из которых имеет свой опыт и предложения по реализации гуманитарных программ и сотрудничества.

Пакет украинских санкций, введенный президентом страны Владимиром Зеленским в отношении российских организаций, Володин назвал «абсолютным пренебрежением здравому смыслу».

«Санкции киевских властей против российских граждан и компаний стали примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Украина как может подражает своим покровителям», - написал председатель Госдумы в своем паблике.

Вячеслав Володин также заявил, что в Госдуме совместно с руководством МИД и Россотрудничества в ближайшее время обязательно обсудят меры по поддержке соотечественников на Украине в связи с новыми санкциями.