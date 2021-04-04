Зеленский одобрил санкции против Россотрудничества
Указ официально вступает в силу со дня публикации.
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Президент Украины Владимир Зеленский активизировал санкционные ограничения против Россотрудничества. Он ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности.
Причиной введения санкций стали подозрения в совершении контрабандных действий. Вместе с Россотрудничеством в списке оказались еще десять российский предприятий, а также компания «Волга-Днепр». Об этом сообщает РИА Новости.
Указ вступает в силу со дня опубликования, однако в Россотрудничестве на данный момент не получали официальных уведомлений об ограничениях.