В МИД РФ рассказали о сроках возвращения посла России в США

Ожидать возвращения посла РФ в США Анатолия Антонова в Вашингтон в ближайшее время не приходится. Сроки решения данного вопроса зависят от готовности американских партнеров сделать шаг в сторону нормализации отношений с Россией. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Это не вопрос ближайших дней...Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — отметил он.

Ранее американский президент Джо Байден заявлял, что президент РФ Владимир Путин ответит за якобы вмешательство российской стороны в выборы в США. Также в интервью телеканалу ABC News американский лидер дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Путина «убийцей». Данные высказывания привели к тому, что посол России в США был приглашен в Москву для консультаций по вопросам дальнейших действий в контексте выстраивания отношений со Штатами.