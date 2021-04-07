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Не говоря ни слова: опубликованы кадры выхода Эдварда Била из здания ГСУ после допроса

Роман Захаров
22:17 07.04.2021
Допрос блогера сегодня продлился несколько часов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эдвард Бил покинул после допроса здание Главного следственного управления СК РФ по Москве. Общение с правоохранителями у блогера сегодня длилось более шести часов.

Выйдя на улицу, он в сопровождении адвокатов проследовал к автомобилю, не ответив ни на один вопрос окруживших его журналистов.

Ранее адвокат блогера Сергей Жорин сообщил, что его подзащитному предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Также, по словам юриста, Бил в любом случае будет компенсировать вред здоровью пострадавшей в ДТП женщине.

Авария, которая, предварительно, случилась по вине Эдварда Била, произошла в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам блогера, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина-водитель была госпитализирована с тяжелыми травмами.

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