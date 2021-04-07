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Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД

Роман Захаров
16:59 07.04.2021
По словам адвоката Сергея Жорина, блогер в любом случае будет компенсировать вред здоровью пострадавшей в ДТП.
© Видео: МВД РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Известному блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии в центре Москвы. Об этом рассказал его адвокат Сергей Жорин.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Он признал, что был за рулем», - приводит ТАСС слова юриста.

Жорин при этом подчеркнул, что степень вины Эдварда Била будет установлена судом.

«Вред здоровью будем компенсировать в любом случае, а также имуществу и моральный вред. Переговоры с потерпевшими ведем», - добавил защитник.

Напомним, ранее Тверской районный суд столицы избрал блогеру меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Авария, которая, предварительно, случилась по вине Била, произошла в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам блогера, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

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