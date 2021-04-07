Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД

Известному блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения после аварии в центре Москвы. Об этом рассказал его адвокат Сергей Жорин.

«Моему подзащитному предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). Он признал, что был за рулем», - приводит ТАСС слова юриста.

Жорин при этом подчеркнул, что степень вины Эдварда Била будет установлена судом.

«Вред здоровью будем компенсировать в любом случае, а также имуществу и моральный вред. Переговоры с потерпевшими ведем», - добавил защитник.

Напомним, ранее Тверской районный суд столицы избрал блогеру меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

Авария, которая, предварительно, случилась по вине Била, произошла в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам блогера, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.