Адвокат Эдварда Била: нельзя утверждать, что блогер признал вину

Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин заявил, что на данный момент нельзя утверждать, что его подзащитный признал вину в массовом ДТП на Садовом кольце. Жорин утверждает: блогер лишь рассказал об обстоятельствах произошедшего. По словам защитников пранкера, он готов оказать помощь потерпевшим.

«Нельзя утверждать, что он признал вину. Бил рассказал об обстоятельствах ДТП, но виновен или нет – для этого надо провести ряд экспертиз, снять данные с камеры», - цитирует слова адвоката РИА Новости.

Ранее Эдвард Бил признался, что именно он находился за рулем автомобиля Audi во время ДТП. На данный момент Эдвард Бил находится в статусе подозреваемого, он задержан на двое суток. В ближайшее время Эдвард Бил будет доставлен в ИВС на Петровке.