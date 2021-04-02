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Адвокат Эдварда Била: нельзя утверждать, что блогер признал вину

Алексей Курильченко
00:29 02.04.2021
По словам Сергея Жорина, блогер лишь рассказал об обстоятельствах ДТП.
Адвокат Эдварда Била: нельзя утверждать, что блогер признал вину
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин заявил, что на данный момент нельзя утверждать, что его подзащитный признал вину в массовом ДТП на Садовом кольце. Жорин утверждает: блогер лишь рассказал об обстоятельствах произошедшего. По словам защитников пранкера, он готов оказать помощь потерпевшим.

«Нельзя утверждать, что он признал вину. Бил рассказал об обстоятельствах ДТП, но виновен или нет – для этого надо провести ряд экспертиз, снять данные с камеры», - цитирует слова адвоката РИА Новости.

Ранее Эдвард Бил признался, что именно он находился за рулем автомобиля Audi во время ДТП. На данный момент Эдвард Бил находится в статусе подозреваемого, он задержан на двое суток. В ближайшее время Эдвард Бил будет доставлен в ИВС на Петровке.

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