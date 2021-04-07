СМИ сообщили о позиции Вашингтона по поводу возможного возвращения в ДОН

Возвращение США в Договор по открытому небу (ДОН) подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями и пошлет «неверный сигнал» России. Такую позицию американских властей озвучили обозреватели портала Defense News. Она представлена в дипломатической ноте, которую власти США направили своим международным партнерам.

«В ходе демарша 31 марта госдепартамент заявил многочисленным партнерам США, что американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет ей неверный сигнал и подорвет наши позиции в сфере контроля над вооружениями», - указывает портал.

Вместе с тем американские ВВС приняли решение списать самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу, применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

По мнению экспертов, такой шаг вызывает вопрос, планирует ли американский президент Джо Байден вновь присоединиться к Договору. Ранее он подверг критике решение экс-президента Дональда Трампа выйти из Договора во время президентской кампании, однако собственную позицию так и не обозначил.

Российский МИД объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу 15 января. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что после выхода США из договора «был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора».

Москва категорически отвергла все претензии Вашингтона о якобы многочисленных случаях нарушения Россией своих обязательств по ДОН. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию в конструктивном ключе.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.