В Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

НАТО открыто для вступления новых участников, но вопрос присоединения к альянсу Украины сейчас не стоит на повестке. Соответствующее заявление сделала в ходе брифинга представитель немецкого правительства Ульрике Деммер.

«НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, однако дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - объяснила она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, обсуждая с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что начало процедуры вступления Украины в НАТО - это единственный путь завершить конфликт в регионе.

В Белом доме в ответ на это сообщили, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, высказал мнение, что шаги, о которых говорил Зеленский, лишь усугубят внутренние проблемы Украины. Также он напомнил, что для жителей самопровозглашенных республик присоединение к НАТО и вовсе является неприемлемой перспективой.