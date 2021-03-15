В «Русагро» заявили о росте цен на сахар на 78% в конце 2020 года

Компания «Русагро» заявила о росте цен на сахар на 78% в четвертом квартале 2020 года. По данным компании, к этому привел небольшой урожай сахарной свеклы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». В Минсельхозе считают нынешнюю ситуацию на рынке стабильной и не ожидают дальнейшего повышения стоимости.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году», - сообщили в министерстве агентству ТАСС.

В январе Минпромторг заявил о том, что запредельное подорожание сахара и подсолнечного масла, которое наблюдалось в России на протяжении нескольких месяцев, удалось остановить. Кампания правительства по борьбе с ростом цен началась в декабре, после того как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.