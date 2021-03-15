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Цены на подсолнечное масло достигли абсолютного рекорда

Алексей Курильченко
22:50 15.03.2021
По данным «Русагро», стоимость масла находится на самом высоком уровне за последние 200 лет.
Цены на подсолнечное масло достигли абсолютного рекорда
© Фото: pixabay.com
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Цены на подсолнечное масло достигли абсолютного рекорда. Об этом агентству URA заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

«Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», — рассказал Басов.

Ранее в «Русагро» заявили о росте цен на сахар на 78% в четвертом квартале 2020 года. По данным компании, к этому привел небольшой урожай сахарной свеклы.

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