Цены на подсолнечное масло достигли абсолютного рекорда

Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль

Ранее в «Русагро» заявили о росте цен на сахар на 78% в четвертом квартале 2020 года. По данным компании, к этому привел небольшой урожай сахарной свеклы.

«Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», — рассказал Басов.

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