Володин предложил исключить Украину из Совета Европы из-за гибели ребенка под Донецком

Руководство Украины должно понести ответственность за смерть 5-летнего ребенка под Донецком, который погиб в результате применения беспилотника. Об этом заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, предложив Европе дать оценку инциденту.

«Президент страны, отдавший приказ, даже не принес соболезнования близким 5-летнего мальчика и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины», - написал Володин у себя в Telegram-канале.

Вячеслав Володин также заявил, что необходимо рассмотреть вопрос исключения Украины из Совета Европы. По мнению спикера, это может поспособствовать уменьшению числа жертв в конфликте на юго-востоке страны.

Народная милиция самопровозглашенной ДНР 3 апреля сообщила о гибели мальчика 2016 года рождения на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными БПЛА со взрывным устройством.