Эксклюзив Флеболог перечислил симптомы атеросклероза, с которыми нужно немедленно идти к врачу Иван Линдеманн Сердечно-сосудистые заболевания, которые возникают из-за атеросклероза, являются основной причиной смертности. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay Читайте нас на: Сердечно-сосудистые заболевания, которые возникают из-за атеросклероза, являются основной причиной смертности. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал флеболог Сергей Дробязго. «Ни онкология, ни коронавирус - люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. А причина этому - атеросклероз, то есть бляшки в артериях. Бляшки начинают откладываться в достаточно молодом возрасте - в 30 лет, после 40 лет», - уточнил специалист. Врач добавил, что дожидаться появления первых симптомов болезни не стоит. «Симптомы появляются, когда сосуд закрыт уже на 70-80%. После этого бляшка рассыпается. Это может быть и инфаркт, и инсульт», - отметил флеболог. По словам Дробязго, на ранних стадиях нужно пройти check-up: исследовать липидный профиль, сделать УЗИ артерий. Также флеболог перечислил главные симптомы атеросклероза, при проявлении которых стоит немедленно идти к врачу. «Шаткость при ходьбе, головокружение, помутнение, временное ухудшение зрения, боли в ногах при ходьбе», - сказал специалист. Ранее Дробязго рассказал, что дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы могут сигнализировать о развитии венозного тромбоза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика