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«Это настоящий терроризм»: экс-депутат Рады прокомментировал гибель ребенка от дрона ВСУ на Донбассе

Владимир Расходчиков
22:05 06.04.2021
Политик заявил о желании киевских властей начать широкомасштабные боевые действия на территории Донбасса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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После убийства 2 апреля на территории Донбасса ребенка боеприпасом, сброшенным дроном ВСУ с воздуха, на Украине начали разговоры об испытаниях новых бомб для БПЛА. Об этом в ток-шоу «Открытый эфир» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Он также отметил, что украинские власти готовятся к вторжению в ДНР и ЛНР.

«Не секрет, что Украина готовится к широкомасштабной войне. Особенно так подло, как они поступают с детьми, с родителями, с родственниками, с мирным населением - это конечно же страшно. Теперь у них есть “не кустарное” оружие. Это дроны, под которые они будут цеплять эти “суперсовременные”, как они пишут, бомбочки. И будут сбрасывать их на мирное население Донбасса, они к этому очень серьезно готовятся», - заявил политик.

Затем, экс-депутат предостерег жителей Донбасса от действий властей официального Киева, по его словам нынешнее руководство Украины способно на многие злодеяния.

«Это самый настоящий терроризм, во главе Украины находятся самые настоящие, отпетые террористы. И с этим нельзя баловаться. Каждый день в Донбассе гибнут люди, страдают дети. Мы видели все эти страшные кадры», - сказал бывший депутат Рады.

По заявлениям Алексея Журавко, именно на киевском заводе «Маяк» производятся новые боеприпасы для дронов ВСУ, при этом вся информация об этих разработках замалчивается, а трагедию с погибшим в поселке Александровский мальчиком власти Украины называют фейком.

«Официальной реакции Киева нет, все то, что производится заводом “Маяк” - скрывается. И народу не показывается, что они готовятся к войне, что они производят. Убийство мальчика они не комментируют, говорят что это фейк, что это наемники российские это сделали. Это спецразработка - вот так они все комментируют», - объяснил депутат Верховной рады V-VI созывов.

Сегодня Украинская делегация отказалась ехать в Минск и, фактически, объявила бойкот городу, как площадке для переговоров по Донбассу. По мнению вице-премьера Украины Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России, а в Киеве «нет доверия к этой стране».

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