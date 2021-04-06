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Украинская делегация отказалась ехать в Минск на переговоры по Донбассу

Олеся Степакова
10:20 06.04.2021
На протяжении последнего года стороны Трехсторонней контактной группы вели переговоры в режиме видеоконференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе не приедет в Минск, если переговоры пройдут в очном формате. Об этом «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации как и ранее в Минске», - сказал вице-премьер.

По мнению Резникова, Белоруссия находится под влиянием России - в Киеве «нет доверия к этой стране». Участникам ТКГ придется искать другой город и другую страну для проведения встречи, добавил вице-премьер, так как Белоруссия позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины.

Сейчас из-за пандемии коронавируса встречи сторон проводятся в онлайн-режиме.

Заседания Трехсторонней контактной группы проходят в Минске с 2014 года. В апреле 2021 года на фоне обострения ситуации в Донбассе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия якобы является «холуем» России. По его словам, РФ якобы не воспринимает Украину как независимое государство и «желает ее уничтожить».

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