Защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером Билом, будет добиваться компенсаций

Адвокат потерпевшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом не исключил варианта с выплатой компенсации своей подзащитной. Об этом юрист Андрей Князев рассказал в беседе со «Звездой».

«Мы бы хотели, чтобы нам полностью был возмещен материальный вред, который причинил Эдвард Бил. Это и выплаты за автомобиль и за потерянное здоровье, моральный вред, но размер пока никто не обсуждал. Нам нужно понять, им тоже нужно согласовать свою позицию. У нас есть срок равный предварительному следствию. В это время мы можем все спокойно обсуждать», - рассказал Князев.

Авария, которую, предварительно спровоцировали маневры блогера, произошла в минувший четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам Била, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.