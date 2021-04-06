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Защита женщины, пострадавшей в ДТП с блогером Билом, будет добиваться компенсаций

Ян Брацкий
18:30 06.04.2021
Стороны судебного процесса смогут обсудить размер и порядок выплат во время проведения предварительного следствия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Адвокат потерпевшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом не исключил варианта с выплатой компенсации своей подзащитной. Об этом юрист Андрей Князев рассказал в беседе со «Звездой».

«Мы бы хотели, чтобы нам полностью был возмещен материальный вред, который причинил Эдвард Бил. Это и выплаты за автомобиль и за потерянное здоровье, моральный вред, но размер пока никто не обсуждал. Нам нужно понять, им тоже нужно согласовать свою позицию. У нас есть срок равный предварительному следствию. В это время мы можем все спокойно обсуждать», - рассказал Князев.

Авария, которую, предварительно спровоцировали маневры блогера, произошла в минувший четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам Била, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

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