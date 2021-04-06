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Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом сотрудницы Аппарата Госдумы

Анна Назайкина
11:11 06.04.2021
Он также заявил о необходимости принять дополнительные законодательные меры воздействия на дорожных «лихачей».
Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом сотрудницы Аппарата Госдумы
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что одной из пострадавших в резонансной аварии в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била является сотрудница Аппарата ГД, сейчас она находится в больнице.

«На минувшей неделе в центре Москвы произошло резонансное ДТП. Пострадавших несколько, одна из них - наша коллега, сотрудник Аппарата Госдумы. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжелое», - написал он в Telegram-канале.

По данным Дептранса Москвы, только с начала года за предполагаемым виновником ДТП числится более 400 нарушений.

«Как оказалось, виновник аварии регулярно безнаказанно публиковал в интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД и ему все сходило с рук. Он получал только лайки и новых подписчиков...Ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди, – недопустимы. Совершенно очевидно, существующего механизма воздействия на таких «лихачей» недостаточно», - заявил он.

Как отметил Володин, таких злостных нарушителей правил дорожного движения не останавливают даже самые высокие штрафы. По словам депутата, важно ввести дополнительные меры, чтобы закон функционировал более эффективно.

«Такие примеры есть. Мы приняли решение ужесточить наказание за ДТП, совершенные в пьяном виде. По итогам за прошлый год как число правонарушений, так и количество их жертв снизилось. В течение весенней сессии в приоритетном порядке рассмотрим вопросы повышения ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Все эти шаги должны уменьшить аварии на дорогах и количество жертв от пьяного водителя», - сказал председатель Госдумы.

Напомним, что авария, которую, предварительно спровоцировали маневры блогера, произошла в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце в Москве. По словам Била, он вынужденно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. Управлявшая им женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами.

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