«Киев пытается перехватить инициативу»: Слуцкий об эскалации конфликта на Донбассе

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инициативу украинской стороны о созыве внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Киев пытается перехватить инициативу и переложить ответственность за эскалацию на Донбассе. На самом деле, в последние дни мы видели неоднократные провокации в плане нарушения режима прекращения огня именно с украинской стороны. И, к сожалению, закончились они трагедией. Погиб ребенок, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, где, по предварительным данным следствия, причиной стала атака беспилотника. Но Киев не просит прощения и не высказывает соболезнования. Киев называет информацию фейком и бежит жаловаться западным покровителям. Низкая, беспринципная, человекоубийственная политика. Лишь бы угодить заокеанским тьюторам, лишь бы получить новые печеньки и бонусы. А цена этому - жизни детей Донбасса», - сообщил «Звезде» Слуцкий.

Ранее Киев фактически объявил бойкот Минску, как площадке для переговоров по Донбассу. По мнению вице-премьера Украины Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России - в Киеве «нет доверия к этой стране». Участникам ТКГ придется искать другой город и другую страну для проведения встречи, добавил вице-премьер, так как Белоруссия позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины.

Заседания Трехсторонней контактной группы проходят в Минске с 2014 года. В апреле 2021 года на фоне обострения ситуации в Донбассе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия якобы является «холуем» России. По его словам, РФ якобы не воспринимает Украину как независимое государство и «желает ее уничтожить».