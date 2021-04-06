Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

«Киев пытается перехватить инициативу»: Слуцкий об эскалации конфликта на Донбассе

Олеся Степакова
14:37 06.04.2021
Ранее украинская сторона сообщила, что обратилась к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы из-за ситуации на Донбассе.
«Киев пытается перехватить инициативу»: Слуцкий об эскалации конфликта на Донбассе
© Фото: Leonhard Niederwimmer, Pixabay.com
Читайте нас на:

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал инициативу украинской стороны о созыве внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

«Киев пытается перехватить инициативу и переложить ответственность за эскалацию на Донбассе. На самом деле, в последние дни мы видели неоднократные провокации в плане нарушения режима прекращения огня именно с украинской стороны. И, к сожалению, закончились они трагедией. Погиб ребенок, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, где, по предварительным данным следствия, причиной стала атака беспилотника. Но Киев не просит прощения и не высказывает соболезнования. Киев называет информацию фейком и бежит жаловаться западным покровителям. Низкая, беспринципная, человекоубийственная политика. Лишь бы угодить заокеанским тьюторам, лишь бы получить новые печеньки и бонусы. А цена этому - жизни детей Донбасса», - сообщил «Звезде» Слуцкий.

Ранее Киев фактически объявил бойкот Минску, как площадке для переговоров по Донбассу. По мнению вице-премьера Украины Алексея Резникова, Белоруссия находится под влиянием России - в Киеве «нет доверия к этой стране». Участникам ТКГ придется искать другой город и другую страну для проведения встречи, добавил вице-премьер, так как Белоруссия позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины.

Заседания Трехсторонней контактной группы проходят в Минске с 2014 года. В апреле 2021 года на фоне обострения ситуации в Донбассе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия якобы является «холуем» России. По его словам, РФ якобы не воспринимает Украину как независимое государство и «желает ее уничтожить».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:52 В стране и мире
Видео
«Выполняет команды американских хозяев»: бывший премьер-министр Украины объяснил метания Киева по переговорам в Донбассе
12:33 Армия
Видео
Шойгу заявил что за шесть лет в АрМИ приняли участие 3 млн военнослужащих из РФ
11:11 В стране и мире
Володин рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом сотрудницы аппарата Госдумы
11:06 В стране и мире
Белозерцев признался в получении 20 миллионов рублей от Шпигеля
10:23 Армия
Видео
Пламя и грохот: российские военнослужащие засыпали снарядами полигон Ляур в Таджикистане
Популярное
Популярное
Лещенко рассказал о четырех перенесенных инфарктах после COVID-19
Не стало звезды сериала «Чернобыль» Пола Риттера
Мясников рассказал, на какие заболевания указывают проблемы с ногтями
Организатор концерта Клавы Коки и Niletto в Псковской области ответила на обвинения в нарушении мер по COVID-19
Видео
«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря: видео
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.