Украина инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу украинской стороны о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы в связи с эскалацией конфликта в Донбассе. Об этом завили в ТКГ на своей странице в Facebook.

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что делегация не поедет в Минск. По его мнению, Белоруссия находится под влиянием России - в Киеве «нет доверия к этой стране».

В апреле 2021 года на фоне обострения ситуации в Донбассе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия якобы является «холуем» России. По его словам, РФ якобы не воспринимает Украину как независимое государство и «желает ее уничтожить».