«Выполняет команды американских хозяев»: бывший премьер-министр Украины объяснил метания Киева по переговорам в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал ситуацию вокруг ряда решений украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Сначала вице-премьер страны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил об отказе украинских представителей ехать в Минск на переговоры.

Затем глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу о созыве экстренной встречи контактной группы. Поводом для внеочередного заседания

Кравчук назвал эскалацию конфликта в Донбассе.

Как заявил Азаров в комментарии «Звезде», сложившаяся ситуация иллюстрирует отсутствие профессиональной власти на Украине.

«Ни о какой продуманной системе в Киеве сейчас говорить не приходится. Там один говорит одно, другой – другое, третий опровергает первых двух, поэтому вот так рассуждать, чтобы это значило, трудно сказать. Кто-то в администрации, видимо, спохватился, что нельзя торпедировать минский процесс, что это выглядит со стороны неправильно, дал отмашку и пошло вот это. Что будет дальше, трудно сказать. Эта власть абсолютно непрофессиональная и абсолютно бессистемная, выполняет в основном команды своих американских хозяев, поэтому как им сказали, так они и делают: сегодня одно, завтра - другое», - указал Азаров.

По его мнению, ждать каких-то реальных решений от власти страны не стоит, и Украину продолжит лихорадить, пока у руля будет стоять нынешнее политическое руководство.