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Одна из жертв «скопинского маньяка» получила госзащиту

Олеся Степакова
13:23 06.04.2021
Ранее Екатерина Мартынова написала заявление с соответствующей просьбой, так как опасалась преследований со стороны Мохова.
Одна из жертв «скопинского маньяка» получила госзащиту
© Фото: Катя Мартынова, ВКонтакте
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Одна из двух женщин, которых похитил и в течение четырех лет удерживал в подвале «скопинский маньяк», получила государственную защиту.

Екатерина Мартынова сообщила, что сейчас чувствует себя в безопасности, так как уверена, что Мохов не сможет к ней приблизиться. Защиту также получила ее семья - муж и дети.

Ранее Мартынова написала заявление с просьбой о государственной защите, так как опасалась преследований со стороны Мохова.

Сам же «скопинский маньяк» не явился в суд 6 апреля по делу об административных ограничениях.

Суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование в 2000-м году двух девушек 14 и 17 лет. Позже этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев. 

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