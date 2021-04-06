Одна из жертв «скопинского маньяка» получила госзащиту

Одна из двух женщин, которых похитил и в течение четырех лет удерживал в подвале «скопинский маньяк», получила государственную защиту.

Екатерина Мартынова сообщила, что сейчас чувствует себя в безопасности, так как уверена, что Мохов не сможет к ней приблизиться. Защиту также получила ее семья - муж и дети.

Ранее Мартынова написала заявление с просьбой о государственной защите, так как опасалась преследований со стороны Мохова.

Сам же «скопинский маньяк» не явился в суд 6 апреля по делу об административных ограничениях.

Суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за похищение и изнасилование в 2000-м году двух девушек 14 и 17 лет. Позже этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.