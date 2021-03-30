Жертва скопинского маньяка обратилась в СК РФ

Одна из жертв скопинского маньяка Виктора Мохова обратилась в Следственный комитет России для возбуждения против мучителя уголовного дела. Екатерина Степанова, которую мужчина продержал несколько лет в своем подвале, не выдержала его публично сделанных заявлений.

«Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. Получается, у него нет никаких рамок, что говорить, что делать, - он может говорить, что хочет встретиться со мной», - цитирует ее слова ТАСС.

Девушка также отметила, что Мохов даже пытался стать ее другом в социальных сетях.

Напомним, Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, в марте 2021 года освободился из мест лишения свободы после 17-летнего заключения. Наказание он понес после того, как в 2000-м году обманом заманил Степанову (в девичестве Мартынову) и ее подругу Елену Самохину, которым на тот момент было 14 и 17 лет соответственно, в подвал своего дома и продержал там в качестве рабынь три с половиной года.