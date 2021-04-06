Врачей из Благовещенска наградили за операцию на сердце по время пожара в кардиоцентре

Губернатор региона Василий Орлов вручил врачам, которые провели операцию аортокоронарного шунтирования во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, сотрудникам МЧС благодарственные письма от жителей Амурской области.

Кроме того, Орлов попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко и главу МЧС Евгения Зиничева представить отличившихся к государственным наградам.

«Сегодня мы вручили благодарственные письма от жителей Амурской области (пожарным и спасателям), сегодня мы их всех собирали, порядка 20 человек», - отметил губернатор.

В пятницу, 2 апреля, в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии. Пострадавших в результате ЧП не было. Прямо во время тушения пожара в здании восемь медиков оперировали пациента. Операция завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу.

Отмечается, что состояние прооперированного мужчины улучшается и в целом соответствует послеоперационному периоду.