«Врачи от Бога»: операция в горящей клинике Благовещенска поразила зарубежные СМИ

Хирурги Благовещенска, завершившие операцию во время пожара в клинике, восхитили ведущие мировые СМИ. Материалы о подвиге медиков были опубликованы на сайтах американского ABC News и BBC, ирландского Independent, английского The Sunday Times, африканского Alternative, а также индийского MedhajNews.

Основной акцент в публикациях сделан на подробном описании стойкости и бесстрашии специалистов, которые на протяжении нескольких часов проводили сложную операцию на открытом сердце. При этом, журналисты отмечали, что для безопасности медиков и пациента пожарные обеспечили качественную вентиляцию, которая позволила не пропустить продукты горения в операционную.

В индийском MedhajNews назвали медиков «врачами от Бога», которые должны стать наглядным примером для всего мирового медицинского сообщества.



Пожар в кардиоцентре на площади 1 600 квадратных метров произошел 2 апреля. Спасателями было эвакуировано более 120 человек, пострадавших нет.