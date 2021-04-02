Врачи завершили операцию в горящем кардиоцентре в Благовещенске
Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара считают нарушения в работе электропроводки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Врачи успешно завершили операцию, которая проводилась в горящем здании кардиоцентра в Благовещенске.
«По нашей информации, операция закончилась и пациент перевезен в другую клинику. Всего эвакуировано 120 человек», - передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Пожар на площади 1600 квадратов удалось локализовать. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Предварительной причиной пожара считают нарушения в работе электропроводки.