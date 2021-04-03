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Кравчук пригрозил покинуть переговоры по Донбассу

Алексей Курильченко
23:40 03.04.2021
Глава украинской делегации оказался принимать участие в переговорах в присутствии Майи Пироговой.
Кравчук пригрозил покинуть переговоры по Донбассу
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из группы представителя самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Майю Пирогову. В ином случае экс-президент Украины не будет принимать участия в переговорном процессе.

«Как только эта персона (Пирогова. — прим. ред.) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Кравчук заявил, что Белоруссия якобы является «холуем» России. По его словам, РФ якобы не воспринимает Украину как независимое государство и «желает ее уничтожить».

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