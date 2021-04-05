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«Скопинского маньяка» оштрафовали за нарушение режима

Олеся Степакова
13:51 05.04.2021
Виктор Мохов вышел на свободу, проведя в колонии строгого режима 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек.
«Скопинского маньяка» оштрафовали за нарушение режима
© Фото: sledcom.ru
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Суд Рязанской области назначил ему штраф в размере 1200 рублей за нарушение административного надзора. Об этом сообщает РИА Новости. Детали административного наказания не раскрываются.

После освобождения Мохов вернулся на родину, в Рязанскую область. За ним установлен шестилетний надзор полиции по месту жительства. Ему также запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения, выезжать за пределы Скопинского района. Мохов также должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

В 2000 году слесарь Виктор Мохов похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет, и почти четыре года удерживал их насильно в подвале в Скопине. В заточении одна из девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Пленниц удалось освободить лишь в 2004-м году, когда им удалось случайно передать на волю записку.

Суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже этот срок был сокращен – до 16 лет 10 месяцев.

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