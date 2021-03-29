В Кремле сообщили, ответит ли Путин на приглашение Байдена на саммит по климату

Приглашение главе РФ Владимиру Путину принять участие в саммите по климату от американского президента Джо Байдена рассмотрят в установленном порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

При этом, как подчеркнул Песков, на данный момент ему неизвестно, получила ли Россия официальное приглашение, однако он заверил, что эту тему в Кремле считают очень важной.

По словам пресс-секретаря российского президента, о том, дошло ли официальное приглашение до адресата, лучше осведомлены в МИД, потому что такие данные передаются по дипломатическим каналам.

«Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», - указал Песков.

Ранее президент США Джо Байден пригласил лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату. Мероприятие будет посвящено вопросам консолидации международных усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду и пройдет 22-23 апреля в виртуальном формате.