Зеленский провел телефонные переговоры с Джонсоном

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе. Украинский лидер призвал Великобританию вместе с другими странами НАТО усилить свое присутствие в регионе.

«Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны G7», - сказал Зеленский.

Также он поблагодарил Джонсона за его вклад в сохранение суверенитета и целостности Украины.

Ситуацию на востоке Украины ранее с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил и Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинской власти не сойдет с рук происходящее в Донбассе. А глава ДНР Денис Пушилин связывает возросшую активность ВСУ с политикой президента США Джо Байдена. Именно глава Белого дома, по его мнению, стоит за организацией Майдана и свержением законной власти в Киеве в 2014 году.