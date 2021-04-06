Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

Зеленский провел телефонные переговоры с Джонсоном

Иван Линдеманн
00:11 06.04.2021
Стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе. Украинский лидер призвал Великобританию вместе с другими странами НАТО усилить свое присутствие в регионе.
Зеленский провел телефонные переговоры с Джонсоном
© Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили обострение ситуации в Донбассе. Украинский лидер призвал Великобританию вместе с другими странами НАТО усилить свое присутствие в регионе.

«Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны G7», - сказал Зеленский.

Также он поблагодарил Джонсона за его вклад в сохранение суверенитета и целостности Украины.

Ситуацию на востоке Украины ранее с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил и Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинской власти не сойдет с рук происходящее в Донбассе. А глава ДНР Денис Пушилин связывает возросшую активность ВСУ с политикой президента США Джо Байдена. Именно глава Белого дома, по его мнению, стоит за организацией Майдана и свержением законной власти в Киеве в 2014 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:51 В стране и мире
Лавров прибыл с официальном визитом в Нью-Дели
21:09 В стране и мире
Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом
19:15 В стране и мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
22:47 В стране и мире
В США заявили об отслеживании активности РФ в Арктике
20:56 В стране и мире
Видео
Искореженный металл: опубликованы кадры с места ДТП с трактором на юге Москвы
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.