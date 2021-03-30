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Путин выразил серьезную озабоченность ситуацией на Украине в ходе разговора с Макроном и Меркель

Алексей Курильченко
23:24 30.03.2021
Президент РФ выразил озабоченность из-за обострения конфликта в Донбассе.
Путин выразил серьезную озабоченность ситуацией на Украине в ходе разговора с Макроном и Меркель
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил ситуацию на востоке Украины. Российский лидер подчеркнул важность выполнения Киевом достигнутых договоренностей и налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском.

«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин выразил серьезную озабоченность эскалацией конфликта в Донбассе и отметил, что Киев фактически отказался от согласованных в июле мер по прекращению огня.

Также в ходе видеоконференции стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Затронуты вопросы поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V».

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