Путин выразил серьезную озабоченность ситуацией на Украине в ходе разговора с Макроном и Меркель

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил ситуацию на востоке Украины. Российский лидер подчеркнул важность выполнения Киевом достигнутых договоренностей и налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском.

«В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин выразил серьезную озабоченность эскалацией конфликта в Донбассе и отметил, что Киев фактически отказался от согласованных в июле мер по прекращению огня.

Также в ходе видеоконференции стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Затронуты вопросы поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V».