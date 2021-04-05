Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом

Трое свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом. Об этом сообщили в МВД. Ранее, по ходатайству защиты Ефремова, в Пресненском суде столицы были допрошены трое свидетелей по его делу. Их слова противоречили собранным доказательствам и установленным фактам. По результатам проверки изложенного, были возбуждены три уголовных дела.

«В ходе предварительного расследования проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сейчас уголовные дела в отношении свидетелей ДТП направлены в суд для рассмотрения по существу. Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер за рулем внедорожника столкнулся с другим автомобилем.

Второй водитель - курьер Сергей Захаров - впоследствии скончался в реанимации. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.