Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом

Ян Брацкий
21:09 05.04.2021
Всем фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress
Читайте нас на:

Трое свидетелей по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом. Об этом сообщили в МВД. Ранее, по ходатайству защиты Ефремова, в Пресненском суде столицы были допрошены трое свидетелей по его делу. Их слова противоречили собранным доказательствам и установленным фактам. По результатам проверки изложенного, были возбуждены три уголовных дела.

«В ходе предварительного расследования проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей, изъяты  видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Всем фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сейчас уголовные дела в отношении свидетелей ДТП направлены в суд для рассмотрения по существу. Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения актер за рулем внедорожника столкнулся с другим автомобилем.

Второй водитель - курьер Сергей Захаров - впоследствии скончался в реанимации. В сентябре суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:09 В стране и мире
Подозреваемые в даче ложных показаний по делу Ефремова свидетели предстанут перед судом
19:15 В стране и мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
20:56 В стране и мире
Видео
Искореженный металл: опубликованы кадры с места ДТП с трактором на юге Москвы
16:59 Армия
Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» вошел в пролив Ла-Манш
12:40 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих, бронетехника и авиация: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.