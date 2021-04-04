Володин призвал Киев выполнять минские соглашения и не нагнетать обстановку в Донбассе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинской власти не сойдет с рук происходящее в Донбассе. Он подчеркнул, что риторика Киева «зашла далеко и чревата самыми тяжелыми последствиями».

«Какие заявления звучат от его (руководства Украины - прим. ред.) представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», - заявил Володин.

Это заявление спикер сделал после новости о гибели в Донбассе пятилетнего ребенка из-за бомбежки ВСУ с беспилотника. Володин подчеркнул, что власти Украины руководствуются выгодой США, которые, в свою очередь, никак не помогли стране решить внутренние проблемы.

«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР - то это не так. Им не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий», - считает он.

Володин призвал Киев сделать все для реализации минских соглашений и не нагнетать ситуацию в Донбассе.

Напомним, ребенок погиб в Донбассе 3 апреля. Вместе с ним пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу. Представитель командования ДНР Эдуард Басурин назвал произошедшее «очередным военным преступлением украинских властей».