Путин обсудил поставки «Спутника V» с президентом Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V"», - информирует Кремль.

В сообщении отмечается, что стороны обоюдно подтвердили настрой на развитие связей в различных областях. Кроме того, Путин поздравил Фернандеса с прошедшим Днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины.

Напомним, Альберто Фернандес находится под наблюдением врачей с 3 апреля, когда сдал положительный тест на COVID-19. Президент переносит коронавирусную инфекцию без симптомов, его состояние медики оценивают как стабильное.