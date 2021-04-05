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Путин обсудил поставки «Спутника V» с президентом Аргентины

Роман Захаров
19:41 05.04.2021
Лидеры двух стран подтвердили настрой на развитие российско-аргентинских связей в различных областях.
Путин обсудил поставки «Спутника V» с президентом Аргентины
© Фото: Администрация президента Аргентины, РИА Новости
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Президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным высоко оценил содействие Аргентине со стороны РФ в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Президент Аргентины поблагодарил за слова поддержки и отметил то доверие, с которым он относится к российской вакцине "Спутник V", благодаря которой заболевание у него проявилось в легкой форме. Дана высокая оценка оказываемого Россией содействия в борьбе с распространением коронавируса и выражена заинтересованность в дальнейшем тесном сотрудничестве, включая продолжение поставок в Аргентину "Спутника V"», - информирует Кремль.

В сообщении отмечается, что стороны обоюдно подтвердили настрой на развитие связей в различных областях. Кроме того, Путин поздравил Фернандеса с прошедшим Днем рождения и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины.

Напомним, Альберто Фернандес находится под наблюдением врачей с 3 апреля, когда сдал положительный тест на COVID-19. Президент переносит коронавирусную инфекцию без симптомов, его состояние медики оценивают как стабильное.

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