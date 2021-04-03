Президент Аргентины сообщил о положительном результате теста на коронавирус

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию. По словам главы государства, самочувствие у него хорошее, но присутствуют несколько признаков заболевания.

«Вечером, после того, как температура поднялась до 37,3 градусов и появилась головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», - сообщил Фернандес в своем профиле в социальной сети Twitter.

В соответствии с международными рекомендациями для заболевших COVID-19, президент Аргентины в настоящий момент прекратил контакты с людьми и изолировался от них. Дальнейшие рекомендации по лечению и выздоровлению ему дадут врачи.

Ранее сообщалось, что жители Аргентины предпочитают российскую вакцину «Спутник V» вариантам других зарубежных производителей. Опрос, проведенный исследовательской компанией Opinaia, показал, что укол «Спутником V» сделали бы себе 45% респондентов, если бы им это предложили.