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Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины

Ян Брацкий
19:15 05.04.2021
Лидеры двух стран обсудили вопросы поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V» и двусторонние отношения.
Путин провел телефонный разговор с президентом Аргентины
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса своему аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу. Лидеры двух стран провели телефонный разговор сегодня, сообщили в пресс-службе главы латиноамериканского государства.

«Президент Альберто Фернандес сегодня днем провел телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Узнав, что глава аргентинского государства заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.

Под наблюдением врачей Альберто Фернандес находится с 3 апреля, когда сдал положительный тест на COVID-19. Президент переносит коронавирусную инфекцию без симптомов, его состояние медики оценивают как стабильное. В ходе беседы с Путиным, Фернандес поблагодарил российского лидера за поставки вакцины «Спутник V».

«Президент Аргентины выразил благодарность Российской Федерации и подчеркнул, что болезнь протекает в легкой форме и без симптомов из-за положительного воздействия вакцины "Спутник V"», - говорится в заявлении.

Фернандес попросил Путина гарантировать дальнейшие поставки лекарственного препарата в Аргентину. Российский президент заверил его, что вакцина будет поставляться согласно достигнутым договоренностям, отметила пресс-служба Фернандеса.

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