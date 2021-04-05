«Со своим уставом в чужой монастырь»: Пригожин оценил скандальную фотосессию в Дубае

Обнаженная фотосессия в Дубае - оскорбление принимающей стороны. В этом не сомневается музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В беседе со «Звездой» он оценил поступок моделей, устроивших обнаженный перформанс на балконе одного из небоскребов. Девушки выстроились в ряд и позировали фотографу полностью обнаженными.

«Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. У каждого государства есть свои правила. Вы приезжаете в мусульманское государство. Я обожаю ОАЭ, Дубай, могу сказать, что там я второй раз родился, мне там оказали невероятную помощь. Если вы приезжаете и живете в соответствии с законами региона - вопросов к вам не будет. Это одно из самых толерантных государств в мире. Алкоголь разрешили, гулянки разрешили и многое что другое позволено. Это курортное место, но если вы приехали туда показывать грудь и действовать противозаконно - ждите жесткой реакции и она последовала. Люди напились там и решили себя показать», - заявил Пригожин.

При этом он назвал Дубай самым безопасным местом для туристов. Пригожин отметил, что сам многократно приезжал в ОАЭ, снимал там клипы и фотосессии и никогда не имел проблем с местными стражами порядка.

«Вы пришли в чужой дом и хотите навязывать свои правила, но у них все по-другому. В Чечне вас попросят прикрыть плечи, это культура, а не дикость. Уважайте культуру другого государства, вы не хозяева, а гости. Ведите себя как подобает гостям», - уточнил свою позицию продюсер.

В рамках возбужденного уголовного дела задержаны около 40 человек. В Генконсульстве РФ в Дубае ранее пояснили, что россиянок среди задержанных фотомоделей нет. Расследование ведется в отношении гражданина России - организатора скандальной фотосессии.