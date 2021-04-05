В Генконсульстве РФ в Дубае заявили об отсутствии россиянок среди задержанных участниц обнаженной фотосессии

В Генконсульстве Российской Федерации в Дубае заявили об отсутствии россиянок среди задержанных участников обнаженной фотосессии.

Неизвестные организовали массовую обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов. Несколько полностью обнаженных девушек позировали фотографу. Полицейские задержали около 40 человек - участников скандального перформанса.

Теперь моделям грозит тюремный срок по полугода и штрафы более 100 тысяч рублей. Впрочем, уточнили в Генконсульстве, пока расследование ведется только в отношении россиянина - организатора съемок.