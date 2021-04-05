Генконсульство РФ в Дубае запросило у полиции данные о задержанных за съемку в обнаженном виде россиянках

Генеральное консульство России в Дубае направило официальный запрос в местную полицию с просьбой предоставить точные данные о задержанных россиянках. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.

Как сообщили в генконсульстве, им поступили сообщения о приблизительно 40 задержанных, включая восемь россиянок, однако данная информация еще не была подтверждена в полиции.

«Мы находимся в контакте с правоохранительными органами и рассчитываем уточнить информацию в течение дня», - говорится в сообщении.

Ранее арабские СМИ сообщили о задержании нескольких десятков девушек за съемку в обнаженном виде на балконе дома в районе Dubai Marina. Видео было опубликованы в социальных сетях.