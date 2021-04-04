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«Небольшие улучшения пошли»: муж пострадавшей в ДТП с Билом боится сглазить ее состояние

Егор Левин
18:47 04.04.2021
Константин поделился, что не находит себе места и просто кричал бы о хороших новостях, если бы они были.
«Небольшие улучшения пошли»: муж пострадавшей в ДТП с Билом боится сглазить ее состояние
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Муж женщины, пострадавшей в крупном ДТП с блогером Эдвардом Билом сообщил о небольших улучшениях в ее состоянии. По словам Константина, улучшения наметились, но они незначительны. Мужчина добавил, что организм супруги продолжает борьбу.

«Какие-то небольшие улучшения пошли, но сейчас не могу сказать, чтобы не сглазить», - цитирует его «360».

Константин поделился, что не находит себе места и просто кричал бы о хороших новостях, если бы они были.

Напомним, серьезное столкновение, которое предварительно спровоцировали маневры блогера, произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. По заверению Била, уходя от опасно маневрировавшего водителя, он вынужденно выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen, которым управляла супруга Константина. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Позже блогеру избрали меру пресечения в виде ограничения на совершение определенных действий.

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