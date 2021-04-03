Суд запретил Эдварду Билу покидать дом сроком на 2 месяца

Суд удовлетворил требования стороны обвинения и избрал блогеру Эдварду Билу, по предварительной версии спровоцировавшему крупное ДТП в Москве 1 апреля, меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий сроком на 2 месяца.

В частности, на протяжении установленного времени молодой человек не сможет покидать свой дом без разрешения следователя, а также пользоваться телефоном и Интернетом, участвовать в массовых мероприятиях, водить автомобиль и общаться с другими участниками судопроизводства.

ДТП с участием блогера и пранкера произошло ранее на Смоленской площади. Как заявляет он сам, уходя от столкновения с опасно маневрировавшим авто, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной.